Gobierno amplía suspensión de clases a Ñuble, Biobío y La Araucanía por sistema frontal

Santiago

El Ministerio de Educación informó este jueves la ampliación de la suspensión de clases para este viernes 17 de julio a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, como medida preventiva frente al sistema frontal que afecta a gran parte del país.

Con esta decisión, la suspensión de actividades escolares regirá en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación ante el pronóstico de intensas precipitaciones, fuertes vientos y otras condiciones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas.

El pasado 14 de julio, las autoridades habían anunciado la suspensión de clases para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. Durante la mañana de este jueves, el Gobierno incorporó a la región de Atacama y, posteriormente, el Ministerio de Educación confirmó que la medida también se extenderá a Ñuble, Biobío y La Araucanía.

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Con ello, nueve regiones del país permanecerán sin clases este viernes, en el marco de las acciones preventivas adoptadas por las autoridades para enfrentar el avance del sistema frontal.

El Ministerio de Educación llamó a las comunidades educativas a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales y de los organismos de emergencia mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.