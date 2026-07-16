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“La Odisea” de Nolan abre una polémica mundial: ¿el IMAX 70 mm está convirtiendo al cine en un lujo?

La nueva película del director, que ya se estrenó en Chile, desató una discusión sobre los formatos premium, la escasez de salas disponibles y quiénes pueden acceder a la experiencia cinematográfica “ideal”.

Nelson Quiroz

REDES SOCIALES

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La llegada de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, no solo se perfila como uno de los estrenos cinematográficos más esperados del año. A semanas de su debut, la producción ya instaló un intenso debate internacional que trasciende la historia de Homero y pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿cómo debe verse una película en la era de los formatos premium?

La discusión se desató luego de que distintas cadenas de cine confirmaran que la cinta fue concebida para exhibirse en IMAX de 70 mm, el formato de mayor resolución utilizado por el director.

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La limitada disponibilidad de esas salas en el mundo ha generado una carrera por conseguir entradas y, al mismo tiempo, una conversación sobre las diferencias entre verla en ese sistema, en IMAX digital o en salas tradicionales.

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El fenómeno ha impulsado comparaciones entre formatos y ha dividido opiniones entre especialistas y espectadores. Mientras algunos sostienen que la experiencia visual cambia radicalmente gracias al mayor tamaño del fotograma, la nitidez y la inmersión, otros consideran que la historia sigue siendo el elemento central y que las diferencias técnicas no justifican la dificultad para acceder a una función en 70 mm.

Es más, otras voces apuntan derechamente a un "elitismo" en el cine debido a la escasez de salas en el mundo para disfrutar el formato (no más de 40 en todo el globo).

¿Qué queda fuera?

La controversia también reabrió el debate sobre el futuro de las salas de cine frente al avance del streaming. Para muchos analistas, el estreno de La Odisea representa un nuevo intento de reivindicar la experiencia cinematográfica como un evento que debe vivirse en pantalla grande, siguiendo la filosofía que Nolan ha defendido durante años.

El impacto de la discusión ha ido más allá de la película. En redes sociales abundan comparativas entre formatos, recomendaciones sobre dónde verla y videos explicando las diferencias entre IMAX 70 mm, IMAX digital, Dolby Cinema y proyección convencional. Incluso, varios complejos han reportado alta demanda para las funciones en los formatos de mayor calidad.

Así, antes incluso de llegar a los cines, The Odyssey ya consiguió uno de sus mayores logros: convertir la tecnología de exhibición en protagonista de la conversación y volver a situar al cine, y la experiencia de verlo en una sala, en el centro del debate mundial.

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