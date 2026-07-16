Gobierno suspende las clases en Atacama para este viernes por sistema frontal

Santiago

El Gobierno anunció este jueves la suspensión de clases para este viernes 17 de julio en la región de Atacama, debido al sistema frontal que afectará a gran parte de la zona norte y centro del país.

Con esta decisión, Atacama se suma a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, donde la suspensión de actividades escolares ya había sido decretada por las autoridades.

El anuncio fue realizado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien explicó que la medida busca resguardar la seguridad de los estudiantes frente al evento meteorológico.

“Junto a la suspensión de clases que ya está decretada para mañana viernes 17 entre las regiones de Coquimbo y Maule, se agrega la suspensión de clases en la región de Atacama” , señaló la autoridad.

Alvarado añadió que la decisión tiene como objetivo “prevenir y cuidar fundamentalmente a los niños para no exponerlos a esas eventualidades climáticas que se nos aproximan en las próximas horas”.

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene una alarma por precipitaciones para varias regiones del país. En Atacama, además, se emitió una nueva alerta para la provincia de Huasco, donde se pronostican entre 80 y 120 milímetros de lluvia entre el sábado y el lunes.