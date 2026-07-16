Casas se inundan en Penco: ordenan evacuar Cerro Verde Bajo por intensas marejadas

El avance del mar hasta calles y viviendas obligó a evacuar durante la mañana de este jueves el sector de Cerro Verde Bajo, en la comuna de Penco, región del Biobío, en medio del sistema frontal que afecta a gran parte del país.

Ante la intensidad de las marejadas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia para celulares (SAE), con el objetivo de reforzar el procedimiento y pedir a los residentes abandonar el área de riesgo.

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La emergencia se produjo luego de que el fuerte oleaje superara el borde costero y avanzara rápidamente hacia el sector residencial. El agua ingresó por patios y accesos de las casas, mientras los vecinos retiraban vehículos, pertenencias y otros objetos ante el peligro de nuevas marejadas.

En el lugar viven adultos mayores, niños y numerosas familias, quienes fueron asistidos por equipos municipales y de emergencia.

Durante la evacuación, algunos residentes intentaron contener el ingreso del agua con sacos y palas, mientras camionetas municipales recorrían el barrio para trasladar a los afectados desde la zona amenazada.