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Nuevas lluvias amenazan a Santiago: proyectan hasta 60 mm más la próxima semana tras sistema frontal

La meteoróloga Allison Gohler anticipó la llegada de un nuevo sistema frontal para Santiago que podrían sumar hasta 60 milímetros.

Juan Castillo

Nuevas lluvias amenazan a Santiago: proyectan hasta 60 mm más la próxima semana tras sistema frontal

Nuevas lluvias amenazan a Santiago: proyectan hasta 60 mm más la próxima semana tras sistema frontal / Diego Martin

Mientras el actual sistema frontal continúa afectando a la zona centro-sur del país, ya comienzan a surgir las primeras proyecciones para la próxima semana.

La meteoróloga Allison Gohler advirtió que un nuevo evento de precipitaciones podría llegar a la Región Metropolitana entre el martes 21 y el miércoles 22 de julio, dejando importantes acumulados de lluvia.

En conversación con Radio ADN, la especialista explicó que “lo estamos catalogando como el cuarto sistema frontal asociado a esta banda de trenes. Este llegaría el día martes 21 y duraría hasta el día miércoles 22 de julio”.

Además dijo que este frente “dejaría precipitaciones considerables en la zona centro del país. Estamos hablando que, al menos, Santiago sumaría entre 40 a 60 milímetros más de lo que va a caer en esta oportunidad con este evento”.

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La meteoróloga también recordó que el sistema frontal que actualmente afecta a la capital aún no concluye y que continuará dejando precipitaciones durante los próximos días. En ese contexto, sostuvo que “este evento dura hasta el lunes en la madrugada”, por lo que los montos de agua caída seguirán aumentando.

Asimismo, precisó que “el total del evento para Santiago deberíamos tener totales en torno a los 150 a 190 milímetros en estos cuatro días, a contar de hoy hasta, por lo menos, el día lunes en la mañana”.

Las proyecciones mantienen la atención de las autoridades y equipos de emergencia, ya que un nuevo sistema frontal podría afectar a una capital que aún estará enfrentando las consecuencias del actual temporal.

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