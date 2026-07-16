Lluvias en Biobío: activan alerta SAE ante crecida de ríos en Arauco y Curanilahue

Senapred activó durante esta jornada la mensajería SAE en las comunas de Arauco y Curanilahue, en la región del Biobío, debido a alertas por el aumento del caudal de dos ríos en medio del sistema frontal.

En Arauco, el organismo pidió a la población evitar la ribera del río Pichilo, luego de que se emitiera una alerta por una eventual crecida del curso de agua. La medida busca reducir riesgos para quienes se encuentren en sectores cercanos.

Una situación similar se registra en Curanilahue, donde Senapred también envió un mensaje de emergencia a los teléfonos celulares por una alerta de crecida del río Curanilahue.

Ante este escenario, la institución reiteró el llamado a mantenerse alejados de las riberas y seguir las indicaciones de las autoridades mientras se monitorea la evolución de ambos cauces.