Las series juveniles viven uno de sus mejores momentos. Impulsadas por el éxito de las adaptaciones de novelas superventas y el fenómeno de comunidades virtuales, este tipo de producciones se ha consolidado como uno de los géneros con mayor impacto entre las audiencias jóvenes.

La muestra más reciente es Off Campus, basada en las novelas de Elle Kennedy, que alcanzó 36 millones de espectadores en sus primeros 12 días y se convirtió en la tercera serie debut más vista en la historia de Prime Video, además de liderar entre las mujeres de 18 a 34 años.

Su éxito confirmó que el romance universitario, especialmente el llamado sport romance, sigue siendo una de las fórmulas favoritas del público.

El auge responde a una combinación de historias ambientadas en la transición hacia la vida adulta, romances marcados por la rivalidad y protagonistas que enfrentan tanto desafíos emocionales como académicos o deportivos. A esto se suma el papel de redes sociales como TikTok e Instagram, donde los lectores convierten libros en fenómenos virales antes de que lleguen a la pantalla.

En ese escenario, los próximos meses estarán marcados por nuevas adaptaciones literarias y producciones protagonizadas por rostros conocidos del público juvenil.

En concreto, si miramos a Prime Video, entre las principales apuestas de la plataforma están La Boca del Diablo, película de terror protagonizada por Lana Condor que llegará el 29 de julio.

El 9 de septiembre será el turno de Marfil, thriller encabezado por Ester Expósito. La actriz interpreta a la hija de un empresario español que, tras sobrevivir a un secuestro, regresa a España bajo la protección de un guardaespaldas, mientras ambos desarrollan una relación marcada por el peligro.

Más adelante, el 23 de septiembre, debutará La hipótesis del amor, adaptación del exitoso libro de Ali Hazelwood protagonizada por Lili Reinhart, quien dará vida a Olive, una estudiante de doctorado que inicia una falsa relación con un profesor para convencer a su entorno de que superó un antiguo enamoramiento.

La programación se completa con la tercera y última temporada de Maxton Hall, prevista para diciembre, además de las nuevas entregas de Cada año que pasé contigo y Elle, reafirmando la apuesta de Prime Video por las adaptaciones literarias y el público juvenil.