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¿Es la gran película del año? Las críticas que marcan el estreno en Chile de “La Odisea” de Christopher Nolan

El proyecto más ambicioso del realizador reúne una escala pocas veces vista, un reparto estelar y una recepción mayormente positiva pese a cuestionamientos puntuales.

Nelson Quiroz

LA ODISEA

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A horas de su estreno en cines chilenos, La Odisea, la esperada adaptación de Christopher Nolan del clásico de Homero, ya comenzó a generar un amplio consenso entre la crítica especializada.

Si bien predominan los elogios hacia la ambición del proyecto y su despliegue visual, algunas reseñas también apuntan a debilidades en su desarrollo emocional.

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ELENCO LA ODISEA PREMIERE NY / Kevin Mazur

Medios como BBC destacan que la cinta recibió “críticas entusiastas”, recopilando calificativos como “la película del año” (The Telegraph), “una obra maestra en todos los sentidos” (The Times) y una “colosal pieza de cine” (The Standard).

En la misma línea, Empire la definió como “la definición de una epopeya”, mientras que The Guardian celebró su ambición, audacia y espectacularidad visual.

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En Variety, el crítico Guy Lodge calificó la producción como una “visión grandiosa y valiente”, asegurando que Nolan entrega escenas de enorme impacto durante sus casi tres horas de duración. Sin embargo, advirtió que, pese a su fuerza visual, la película emociona menos de lo esperado, privilegiando el espectáculo por sobre la conexión afectiva con los personajes.

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Una apreciación similar realizó The Hollywood Reporter. David Rooney valoró el trabajo del elenco, especialmente Matt Damon como Odiseo y Anne Hathaway como Penélope, y el nivel técnico de la producción, aunque sostuvo que la historia resulta irregular y no alcanza la complejidad narrativa de Oppenheimer.

La voz más crítica llegó desde TIME. Stephanie Zacharek describió la película como una experiencia decepcionante, cuestionando que el exceso de acontecimientos y el énfasis en la escala terminen diluyendo la emoción del relato. También criticó que el extenso viaje del protagonista se perciba más mecánico que conmovedor.

Pese a esas diferencias, el balance general sigue siendo ampliamente favorable. Según Forbes, la cinta alcanzó un impresionante 99% de aprobación en Rotten Tomatoes con cerca de 60 críticas contabilizadas inicialmente, convirtiéndose en la película mejor evaluada de la carrera de Christopher Nolan y una de las producciones mejor recibidas del año.

Todo apunta a que La Odisea llegará a los cines rodeada de expectativas históricas y con la posibilidad de transformarse en uno de los grandes fenómenos cinematográficos de 2026.

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