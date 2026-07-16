Gran Premio de Bélgica de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación, y la carrera en vivo, online y en TV

El Gran Premio de Bélgica 2026 se presenta como la décima cita de la temporada y una de las paradas más críticas antes del parón veraniego.

El icónico circuito de Spa-Francorchamps albergará un fin de semana marcado por la altísima tensión en el campeonato y los complejos desafíos técnicos de la nueva era de la Fórmula 1.

La batalla en la cima de la tabla llega al rojo vivo. Kimi Antonelli (Mercedes) mantiene el liderato del mundial, pero su ventaja se ha derretido drásticamente tras una seguidilla de malos resultados (incluyendo un abandono y un 15° puesto).

George Russell se ha colocado a solo 25 puntos de su compañero de equipo, mientras que Lewis Hamilton los escolta de cerca a 32 puntos de la punta. En tanto, Ferrari como McLaren acechan con fuerza, buscando capitalizar la inestabilidad de las flechas de plata antes de las vacaciones.

Spa-Francorchamps será la prueba más dura hasta la fecha para los nuevos sistemas híbridos bajo la normativa vigente. Con las largas rectas del trazado belga (como la icónica recta de Kemmel), los equipos se enfrentan a un problema serio de despliegue eléctrico.

Pilotos de la experiencia de Fernando Alonso ya han advertido que quedarse sin batería a mitad de recta provoca una pérdida de potencia brutal, reduciendo el rendimiento de manera crítica. Quien logre administrar mejor la energía en los sectores 1 y 3 tendrá media carrera en el bolsillo.

Como ya es una tradición en Bélgica, el pronóstico meteorológico promete agitar las estrategias. Se prevén lluvias intermitentes para las prácticas del viernes, riesgo de tormentas fuertes durante la clasificación del sábado y condiciones inestables con chubascos para la carrera dominical.

GP de Bélgica: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La décima fecha (10) de la Fórmula 1 en su temporada 2026 arranca este viernes 17 de julio, desde las 07:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La clasificación para la carrera está pactada para el sábado 18 de julio, desde las 10:00 horas, mientras que la carrera en sí, se correrá el domingo 19 de julio, desde las 09:00 horas.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2026 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

GP de Bélgica, horarios