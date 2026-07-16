Declaran Alerta Roja para la comuna de Arauco por desborde del río Pichilo

Santiago

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este jueves Alerta Roja para la comuna de Arauco, en la región del Biobío, debido al riesgo de desborde del río Pichilo, cuyo caudal alcanzó niveles considerados críticos por la Dirección General de Aguas (DGA).

La medida reemplaza la Alerta Amarilla que se mantenía vigente y fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, luego de que la estación hidrométrica del río registrara valores de umbral rojo, condición que puede generar daños en sectores habitados e infraestructura y hacer necesaria la evacuación de personas.

Ante este escenario, Senapred instruyó la movilización de todos los recursos disponibles del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), el alistamiento de equipos para eventuales evacuaciones y el despliegue de recursos extraordinarios para enfrentar posibles emergencias derivadas del aumento del caudal.

Asimismo, el organismo llamó a reforzar el monitoreo permanente de ríos y quebradas, mantener vigilancia en las zonas históricamente afectadas por inundaciones y preparar acciones preventivas en caso de que las condiciones empeoren. También recomendó a la población no cruzar cauces crecidos, identificar rutas de evacuación y mantenerse atenta a las instrucciones de las autoridades.

La Alerta Roja permanecerá vigente hasta que las condiciones permitan disminuir el nivel de riesgo en la comuna de Arauco.