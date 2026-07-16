Alertan por desprendimiento de arena en las dunas de Concón debido a fuertes vientos

Santiago

Las autoridades mantienen una alerta por el desprendimiento de arena en las dunas de Concón, en la región de Valparaíso, debido a los fuertes vientos asociados al sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

De acuerdo con lo informado durante la mañana de este jueves, en el sector ya se registraban vientos de hasta 61 km/h. La meteoróloga Michelle Adam advirtió que la intensidad podría aumentar durante la jornada.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), entre la mañana de este jueves 16 y la noche del viernes 17 de julio se esperan vientos moderados a fuertes entre las regiones de Coquimbo y Biobío. En el litoral y la cordillera de la costa de Valparaíso se pronostican vientos de entre 25 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h.

A ello se suma la alarma meteorológica por precipitaciones intensas entre la madrugada del viernes y la noche del domingo, con montos estimados de entre 120 y 160 milímetros en la región de Valparaíso.

Ante este escenario, las autoridades llamaron a evitar acercarse a las dunas y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia, debido al riesgo que representan los desprendimientos de arena provocados por el viento.