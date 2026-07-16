Detienen en Talca a hombre por almacenamiento de material de explotación sexual infantil
La investigación comenzó tras una alerta emitida desde Estados Unidos, que permitió identificar al imputado mediante el análisis de evidencia digital.
Santiago
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 30 años en la comuna de Talca, región del Maule, por el delito de adquisición o almacenamiento de material de explotación sexual infantil.
La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Local de Talca, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) y peritos del Departamento Forense Digital de la Jefatura Nacional de Cibercrimen (Jenaciber), luego de recibir un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos.
Según informó la PDI, las diligencias permitieron identificar la dirección IP desde donde presuntamente se compartían archivos de explotación sexual infantil a través de una plataforma digital, lo que llevó a ubicar al sospechoso.
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Durante el procedimiento, los detectives verificaron la existencia del material y detuvieron en flagrancia al imputado, un ciudadano chileno, por el delito de adquisición o almacenamiento de este tipo de contenido.
Por instrucción de la Fiscalía Local de Talca, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasó a control de detención.
El comisario Arturo Araneda, de la Brisex Talca, destacó que “este procedimiento refleja el trabajo especializado que desarrolla la PDI para investigar delitos que afectan gravemente a nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Asimismo, sostuvo que la coordinación con el Ministerio Público, el análisis de evidencia digital y la cooperación internacional fueron claves para identificar al responsable y concretar su detención, reafirmando el compromiso de la institución con la protección de la infancia.
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