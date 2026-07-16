Detienen en Talca a hombre por almacenamiento de material de explotación sexual infantil

Santiago

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 30 años en la comuna de Talca, región del Maule, por el delito de adquisición o almacenamiento de material de explotación sexual infantil.

La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Local de Talca, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) y peritos del Departamento Forense Digital de la Jefatura Nacional de Cibercrimen (Jenaciber), luego de recibir un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos.

Según informó la PDI, las diligencias permitieron identificar la dirección IP desde donde presuntamente se compartían archivos de explotación sexual infantil a través de una plataforma digital, lo que llevó a ubicar al sospechoso.

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Durante el procedimiento, los detectives verificaron la existencia del material y detuvieron en flagrancia al imputado, un ciudadano chileno, por el delito de adquisición o almacenamiento de este tipo de contenido.

Por instrucción de la Fiscalía Local de Talca, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasó a control de detención.

El comisario Arturo Araneda, de la Brisex Talca, destacó que “este procedimiento refleja el trabajo especializado que desarrolla la PDI para investigar delitos que afectan gravemente a nuestros niños, niñas y adolescentes” .

Asimismo, sostuvo que la coordinación con el Ministerio Público, el análisis de evidencia digital y la cooperación internacional fueron claves para identificar al responsable y concretar su detención, reafirmando el compromiso de la institución con la protección de la infancia.