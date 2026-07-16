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OPINIÓN. “Extraño el fútbol imperfecto. Este deporte ha cambiado mucho y creo que varios cambios no han sido para mejor”

El Mundial 2026 vive su momento de más emoción, pero el periodista Rodrigo “Mágico” Astorga reflexiona sobre lo mucho que extraña el fútbol de antes.

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Rodrigo Astorga

1982 World Cup Second Round Group C match between Brazil and Argentina at the Sarria Stadium, Barcelona on 2nd July 1982, won 3-1 by Brazil, Diego Maradona holds off a challenge from Falcao. (Photo by John Varley/Mirror Syndication International/Mirrorpix via Getty Images)

1982 World Cup Second Round Group C match between Brazil and Argentina at the Sarria Stadium, Barcelona on 2nd July 1982, won 3-1 by Brazil, Diego Maradona holds off a challenge from Falcao. (Photo by John Varley/Mirror Syndication International/Mirrorpix via Getty Images) / Mirrorpix

Se va el Mundial y quedarán muchas reflexiones después de esta Copa del Mundo de 48 equipos. En lo personal, será la número 13 de la que tengo memoria desde que vi Argentina 1978 por televisión. Algunos los seguí como hincha, otros trabajando, algunos in situ y otros, como este, a la distancia.

Lo primero que quiero decir es que extraño el fútbol imperfecto. Este deporte ha cambiado mucho y creo que varios de esos cambios no han sido para mejor.

Por lo pronto, sigo creyendo que los cinco cambios siguen siendo un exceso que no se corrigió tras la pandemia y que beneficia principalmente a los equipos con planteles más generosos. En muchos casos, además, se ha convertido en una forma descarada de perder tiempo hacia el final de los partidos, un tiempo que rara vez se recupera como corresponde.

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En el arbitraje ha habido avances notables. Hoy los jueces son atletas como los jugadores, pero han perdido algo esencial: seguridad y presencia. Tienen tanto miedo a equivocarse que dependen casi por completo del VAR. En este Mundial vimos árbitros que no cobraban penales claros estando a dos metros de la jugada o que dejaban pasar faltas graves esperando que el VAR los salvara.

Personalmente, no estoy en contra de la tecnología. Creo que es clave saber con certeza si una pelota entró o no al arco gracias a un chip, y que el offside pueda medirse de forma exacta también es un acierto. Pero considero que el video support (donde cada equipo pide qué revisar) es mucho más justo que el VAR actual, que entrega revisiones muchas veces absurdas y rompe el ritmo del partido.

El fútbol-espectáculo

Extraño al fútbol de antes, con técnicos sentados en el banco y no parados los noventa minutos gritando como locos, más pendientes de hacer un espectáculo para la tribuna que de dirigir realmente. Las bancas parecen hoy centros de control de la NASA, llenas de monitores y tablets, pero el fútbol sigue siendo simple: los datos nunca superarán la intuición de un buen estratega.

No logro acostumbrarme a este fútbol-espectáculo, donde pesan más los influencers, los actores de cine y el show business que lo que ocurre dentro de la cancha y la opinión especializada. Las casas de apuestas encontraron su nicho perfecto y financian viajes y entradas a personajes que poco o nada aportan al deporte, sólo interesados en llenar sus bolsillos y sus redes sociales de likes.

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MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 25: Diego Maradona (c) of Argentina scores the first goal during the 1986 FIFA World Cup semi-final between Argentina and Belguim at the Azteca Stadium on June 25, 1986 in Mexico City, Mexico. (Photo by Mike King/Allsport/Getty Images) / Getty Images

Tampoco entiendo este fútbol convertido en cuatro tiempos bajo la excusa de la pausa de hidratación. Más que proteger la salud de los jugadores, en muchos casos quebró el ritmo de los partidos y cambió su fisonomía justo cuando algunos equipos estaban en su mejor momento.

El fútbol cambió y vendrá más

Este Mundial dejará cifras millonarias y muchos sacarán cuentas alegres, pero este ya no es un fútbol para el pueblo. No es para el hincha que semana a semana recorre canchas sin tantas comodidades. Es un fútbol de influencers y millonarios capaces de pagar lo que cuestan las entradas y de formar parte de este jet set del deporte.

El fútbol cambió y seguramente vendrán más “creativos” que seguirán añadiendo parafernalia y pirotecnia a un deporte que era maravillosamente imperfecto. Hoy está lleno de computadoras, inteligencia artificial, apuestas en línea, redes sociales, cantantes pop y música estridente para que los jugadores salten a la cancha como luchadores de WWE.

Hubo un tiempo en que eran 90 minutos y un entretiempo de 15, once contra once y sólo dos cambios. Hubo un tiempo en que discutíamos si era o no offside, si era o no penal, si existió la Mano de Dios o si la pelota realmente entró. Hoy no terminaron las dudas, ni las trampas, ni las intervenciones externas de la política… sólo que ahora se pierden en una selfie y se mueven al ritmo de Shakira.

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