Ni linternas, ni baterías: temporal en Chile dispara en 50 veces la venta de particular artículo

El anuncio de un inminente temporal en distintas zonas de Chile ha desatado un récord en el comercio electrónico. De acuerdo a los datos entregados por Mercado Libre este 15 de julio de 2026, la alerta meteorológica disparó las ventas de generadores eléctricos, registrando una cifra más de 50 veces superior en comparación al mismo periodo del año pasado.

Este abrupto incremento es catalogado por la compañía como el alza más alta detectada durante un evento de estas características. Asimismo, el fenómeno de consumo se repitió en la adquisición de luces, baterías de emergencia y kits especiales, categorías que experimentaron un aumento cercano a 35 veces frente al 2025.

El nuevo hábito de anticipación

Según explicó Camila Cembrano, Directora Comercial de Marketplace de Mercado Libre, estos datos confirman que “la anticipación se consolida como un comportamiento cada vez más instalado entre los usuarios”.

La tendencia queda en total evidencia al analizar las variaciones semana contra semana: la compra de sellantes y tapagoteras creció cerca de ocho veces respecto a los siete días previos. Por su parte, la venta de pilas, baterías y botellas de agua experimentó un alza de alrededor del 50%.

Incluso el bienestar animal formó parte de la preparación de las familias, ya que los impermeables para mascotas crecieron cerca de cuatro veces tanto en búsquedas como en ventas. En contraste, artículos más tradicionales como las velas se mantuvieron como una categoría relevante, pero mostraron un crecimiento menor frente a las alternativas como baterías y generadores.

Impacto territorial y consumo masivo

El informe de la plataforma detalla que este comportamiento preventivo no es parejo en todo el país, sino que responde directamente a la intensidad proyectada del sistema frontal en cada territorio. En las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins, focos de la zona central, la venta de productos de emergencia creció cinco veces respecto a la semana anterior.

El mayor salto en estas categorías lo registró la región de Coquimbo, donde el aumento llegó a ser de seis veces.

Finalmente, el impacto de la alerta climática también se trasladó a los artículos de consumo masivo. Durante los últimos tres días, la región de Valparaíso duplicó sus ventas en esta área en comparación al mismo rango de la semana anterior. En tanto, el crecimiento en el consumo masivo bordeó el 80% en las regiones del Maule, Los Ríos y Coquimbo.