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No es solo la lluvia: alertan por tres fenómenos que podrían aumentar el riesgo en las costas de Chile

Mientras la atención está puesta en las precipitaciones, expertos alertaron por otro factor que podría complicar el temporal.

Javiera Rivera

Lluvia

Lluvia / Manuel Lema Olguín

El intenso sistema frontal que afectará a gran parte del país no solo traerá fuertes lluvias. El Centro UC Observatorio de la Costa alertó que durante los próximos días coincidirán tres fenómenos que podrían aumentar el riesgo en el borde costero.

Se trata de un río atmosférico de categoría 5, marejadas anormales y las llamadas “mareas vivas”, una combinación que favorecerá anegamientos en sectores bajos, sobrepasos del oleaje en costaneras y cambios en playas y desembocaduras de ríos.

Además, los especialistas advirtieron que en sectores con pendientes, como Valparaíso, Viña del Mar y las dunas de Concón, también podrían registrarse remociones en masa y socavones.

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Al respecto, la directora del Centro UC Observatorio de la Costa, Carolina Martínez, recalcó que durante estos eventos no solo hay que preocuparse por la lluvia, sino también por el comportamiento del mar y sus efectos sobre las zonas costeras.

Ante este escenario, el llamado es a evitar acercarse a playas, costaneras, roqueríos y desembocaduras, además de seguir las alertas de las autoridades, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente incluso cuando las precipitaciones disminuyan.

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Borde costero / Manuel Lema Olguín

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