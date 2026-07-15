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“Inhumano” versus “remoralización”: el duro cruce de Mirosevic y Kaiser por proyecto de aborto en Chile “Escucha su corazón”

El senador criticó el proyecto, mientras el excandidato presidencial respondió con un mensaje que intensificó la controversia.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

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El debate por el proyecto de ley denominado “Escucha su corazón” escaló este miércoles a un fuerte enfrentamiento en redes sociales entre el senador Vlado Mirosevic y el excandidato presidencial Johannes Kaiser, luego de que el parlamentario liberal calificara la iniciativa como un acto de “fanatismo” e “inhumano”.

La propuesta, impulsada por diputados del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional, busca modificar el Código Sanitario para que, antes de una interrupción del embarazo bajo las tres causales, el médico informe a la paciente si es posible detectar actividad cardíaca fetal y le ofrezca escuchar los latidos.

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El texto además establece que, si la mujer rechaza hacerlo, el profesional deberá negarse a realizar el procedimiento.

“El fanatismo más cruel”

A través de su cuenta de X, Mirosevic apuntó directamente contra el proyecto liderado por el diputado Cristóbal Urruticoechea. “El proyecto fanático presentado por el diputado Urruticoechea es inhumano, violento y ajeno a toda compasión. Obligar a una mujer a tomar estas acciones en su contra es totalmente contrario a la civilización”, escribió.

En un video, el legislador sostuvo que la iniciativa afectaría especialmente a mujeres víctimas de violación o cuyos embarazos sean inviables, acusando que representa “el fanatismo más cruel” y que impone una carga emocional adicional a quienes enfrentan una decisión compleja.

Las declaraciones provocaron la inmediata respuesta del presidente de los nacional libertarios, quien replicó en la misma plataforma. “Usted diputado está a favor de la pena de muerte para guaguas y ancianos, pero la rechaza para asesinos y violadores. Creo que está necesitando urgentemente una remoralización”, indicó Kaiser.

Tras estos dichos, el senador Mirosevic volvió a responder, asegurando que el centro de la discusión no es la moral, sino la autonomía de las mujeres. “La diferencia es simple: yo no quiero que el Estado obligue a una mujer a actuar contra su voluntad. Usted sí. Ese no es un debate sobre moral”, afirmó.

La iniciativa permanece en su primer trámite constitucional y continúa generando un intenso debate político y social.

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