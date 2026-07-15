“Inhumano” versus “remoralización”: el duro cruce de Mirosevic y Kaiser por proyecto de aborto en Chile “Escucha su corazón”

El debate por el proyecto de ley denominado “Escucha su corazón” escaló este miércoles a un fuerte enfrentamiento en redes sociales entre el senador Vlado Mirosevic y el excandidato presidencial Johannes Kaiser, luego de que el parlamentario liberal calificara la iniciativa como un acto de “fanatismo” e “inhumano”.

La propuesta, impulsada por diputados del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional, busca modificar el Código Sanitario para que, antes de una interrupción del embarazo bajo las tres causales, el médico informe a la paciente si es posible detectar actividad cardíaca fetal y le ofrezca escuchar los latidos.

El texto además establece que, si la mujer rechaza hacerlo, el profesional deberá negarse a realizar el procedimiento.

“El fanatismo más cruel”

A través de su cuenta de X, Mirosevic apuntó directamente contra el proyecto liderado por el diputado Cristóbal Urruticoechea. “El proyecto fanático presentado por el diputado Urruticoechea es inhumano, violento y ajeno a toda compasión. Obligar a una mujer a tomar estas acciones en su contra es totalmente contrario a la civilización”, escribió.

En un video, el legislador sostuvo que la iniciativa afectaría especialmente a mujeres víctimas de violación o cuyos embarazos sean inviables, acusando que representa “el fanatismo más cruel” y que impone una carga emocional adicional a quienes enfrentan una decisión compleja.

Las declaraciones provocaron la inmediata respuesta del presidente de los nacional libertarios, quien replicó en la misma plataforma. “Usted diputado está a favor de la pena de muerte para guaguas y ancianos, pero la rechaza para asesinos y violadores. Creo que está necesitando urgentemente una remoralización”, indicó Kaiser.

Usted diputado esta a favor de la pena de muerte para guaguas y ancianos pero la rechaza para asesinos y violadores. Creo que está necesitando urgentemente una remoralización. — Johannes Kaiser (@Jou_Kaiser) July 15, 2026

Tras estos dichos, el senador Mirosevic volvió a responder, asegurando que el centro de la discusión no es la moral, sino la autonomía de las mujeres. “La diferencia es simple: yo no quiero que el Estado obligue a una mujer a actuar contra su voluntad. Usted sí. Ese no es un debate sobre moral”, afirmó.

La iniciativa permanece en su primer trámite constitucional y continúa generando un intenso debate político y social.