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Hermano de Felipe Salomoni encuentra club en el fútbol chileno: será nuevo refuerzo de un equipo de Primera División

El central argentino Juan Pablo Salomoni seguirá su carrera en Chile tras dejar el fútbol búlgaro.

Daniel Ramírez

@juansalomoni @felipesalomoni

@juansalomoni @felipesalomoni

Unión La Calera, que marcha en el último lugar de la tabla del Campeonato Nacional, tendría todo listo para sumar un nuevo refuerzo en este mercado de fichajes invernal.

De acuerdo con la información entregada por Efecto Cementero, el club calerano sumará a sus filas al central argentino Juan Pablo Salomoni, quien es hermano del exlateral de Universidad de Chile, Felipe Salomoni.

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El zaguero de 28 años viene de finalizar su contrato con el PFC Beroe de Bulgaria, equipo que defendió desde 2024. También registra pasos por Guillermo Brown y Deportivo Armenio, ambos clubes del fútbol argentino.

De concretarse oficialmente su fichaje, Juan Pablo Salomoni se transformará en el segundo refuerzo de Unión La Calera en este mercado de invierno. Anteriormente, el cuadro “cementero” anunció la incorporación del defensor chileno Vicente Lavín, quien llegó desde Deportes Temuco.

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