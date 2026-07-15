Gobierno de Argentina impulsa ley para liberar la compra de tierras sin límites a extranjeros

El Gobierno de Argentina impulsará en el Senado un proyecto para modificar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, con el objetivo de eliminar las restricciones que hoy limitan la compra de campos por parte de extranjeros.

Según señala Clarín, la iniciativa forma parte de un paquete de normas vinculado a la inviolabilidad de la propiedad privada y apunta a abrir el mercado rural a inversores internacionales, en un país donde actualmente los extranjeros no pueden superar el 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la propuesta al afirmar que la normativa vigente “criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros”, contradiciendo, según sostuvo, el espíritu constitucional que reconoce derechos civiles a nacionales y extranjeros.

Ravier aseguró que las restricciones han frenado inversiones relevantes, especialmente en sectores foresto-industriales del NEA, Cuyo y la Patagonia, donde existen “proyectos millonarios que no pueden desarrollarse por estas trabas”.

El funcionario precisó que el proyecto distinguirá entre inversores privados y Estados extranjeros. En ese sentido, explicó que gobiernos, empresas estatales o sociedades controladas por ellos deberán enfrentar mayores exigencias: “Actualmente pueden comprar hasta 1.000 hectáreas libremente, pero con esta ley van a precisar autorización específica”.

Desde el sector inmobiliario rural, el debate también apunta al impacto económico. Lucas Palma, presidente de la Cámara Inmobiliaria Rural, sostuvo que lo que realmente podría elevar el valor de los campos son medidas más amplias “como la eliminación de las retenciones y reglas de juego claras”.

En tanto, Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, planteó que el temor a una compra masiva de tierras por extranjeros responde más al imaginario histórico que a la realidad del mercado. “Es un miedo comprensible, con raíces históricas y culturales profundas, pero quienes trabajamos día a día en el mercado inmobiliario rural sabemos que la realidad del sector cuenta una historia bastante diferente”, señaló.

Actualmente, Argentina tiene cerca de 266,7 millones de hectáreas rurales, de las cuales 16,2 millones están en manos extranjeras, equivalente al 6% del total. El proyecto podría abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre inversión, soberanía, producción agrícola y control territorial.