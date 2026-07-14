Sistema frontal en Chile: qué debe tener la mochila de emergencia ante lluvias intensas

Ante la llegada de un nuevo sistema frontal a distintas regiones del país, SENAPRED reiteró la importancia de contar con una mochila de emergencia preparada para enfrentar eventuales cortes de servicios básicos, aislamiento, anegamientos o evacuaciones preventivas.

El kit debe considerar elementos esenciales para subsistir durante las primeras horas de una emergencia, especialmente en hogares ubicados en zonas expuestas a lluvias intensas, nevadas, viento o dificultades de conectividad.

Entre los elementos recomendados se encuentran dos litros de agua por persona al día, idealmente en botellas pequeñas, alimentos no perecibles como barritas, frutos secos o enlatados, además de linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, chaleco reflectante y encendedor o fósforos.

También se aconseja sumar una muda completa de ropa, de preferencia impermeable, una manta térmica, artículos de aseo, bolsas de basura y un botiquín de primeros auxilios con medicamentos esenciales e insumos básicos.

Desde SENAPRED recalcaron que este kit no debe ser igual para todos los hogares, sino ajustarse a las condiciones específicas de cada familia.

En esa línea, el organismo llamó a considerar factores como la cantidad de integrantes del hogar, presencia de niños, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermedades crónicas, mascotas o ubicación geográfica.

La recomendación cobra especial relevancia ante el pronóstico de nuevas precipitaciones, vientos y nevadas, por lo que las autoridades llaman a revisar techumbres, limpiar canaletas, evitar zonas de riesgo y mantenerse informados por canales oficiales.