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“No le tengo miedo a hacer el ridículo... soy bastante payaso”: conocido exfutbolista confirma participación en nuevo programa de Chilevisión

En conversación con ADN.cl, el ex futbolista de la Universidad Católica dio a conocer sus intenciones de ingresar a “Fiebre de Canto”.

Nicolás Lara Córdova

“No le tengo miedo a hacer el ridículo... soy bastante payaso”: conocido exfutbolista confirma participación en nuevo programa de Chilevisión

Chilevisión se encuentra preparando su nuevo programa de talentos donde pondrá a prueba a diversos protagonistas de la farándula nacional para demostrar sus dotes en el canto.

Y es que la estación televisiva se encuentra preparando Fiebre de Canto, si bien aún no presenta de manera oficial a sus participantes, uno de ellos se adelantó y confirmó su participación en conversación con ADN.cl.

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En su natal Ovalle, Jorge Acuña, conversó sobre lo que será este nuevo desafío en su carrera en televisión luego de su participación en Fiebre de Baile.

Ahora estoy viendo la posibilidad de entrar a este programa. Canto como las huevas (ríe), pero así como bailé o intenté bailar, ahora también vamos a hacer el empeño, comentó Acuña a ADN.cl.

Agregó que: “yo no le tengo miedo a hacer el ridículo, soy bastante payaso, así que bueno. Tuve que mandar un video, lo intenté con mi madre, pero salió como el forro (ríe)”, sostuvo el ex UC y Universidad de Chile.

Al ser consultado sobre cómo se ha preparado para este nuevo desafío, el ex Universidad Católica y Feyenoord dio a conocer su admiración hacia un conocido cantante nacional.

Imagínate que yo no bailaba, yo pude seguir las coreografías porque las ensayamos horas y horas. Ahora hay que ver con el canto porque es súper complejo”, dijo.

Finalizó comentando que: “yo soy muy amigo de Lucho Jara, lo admiro profundamente por lo que hace. Él tiene una voz hermosa y uno de mis sueños era ser cantante, pero no canto ni en la ducha, así que va a ser complicado el tema, pero me gusta”, cerró.

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