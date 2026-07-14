¿Quién merece estar? Invitan a nominar a chilenos que destacan después de los 75 años: 100 Líderes Mayores 2026

Se abrieron las postulaciones a la sexta edición de “100 Líderes Mayores”, iniciativa de Conecta Mayor UC, El Mercurio y la Pontificia Universidad Católica que busca destacar a personas de 75 años y más que aportan al desarrollo del país y lideran cambios sociales gracias a su talento y experiencia.

Bajo el lema “Necesitamos más voces que inspiren”, este año se desplegó una campaña con la participación de reconocidos Líderes Mayores de ediciones anteriores: el cantante José Alfredo Fuentes, Maitén Montenegro, el actor Adriano Castillo, (“compadre Moncho”) y la actriz María Elena Duvauchelle.

“Chile envejece aceleradamente y eso es una oportunidad, no un problema. 100 Líderes Mayores existe para demostrar que el liderazgo no tiene fecha de vencimiento y para invitar a toda la sociedad a mirar a las personas mayores como lo que son: protagonistas activos del presente, no del pasado”, señala Sofía Rivas Rufin, directora ejecutiva de Conecta Mayor UC.

La iniciativa cuenta con cinco categorías para nominar: Ciencias y Humanidades; Cultura y Artes; Economía y Oficios tradicionales; Labor comunitaria y Política, y Vida saludable y Deportes.

Nominados y premiados

Cualquier persona puede postular hasta el lunes 27 de julio a sus candidatos en Lideresmayores.cl, donde se pueden conocer las historias de líderes mayores de las ediciones anteriores. Allí, se debe ingresar el nombre de la persona nominada, cuál es su aporte actual y por qué merece ser reconocida.

En las cinco ediciones anteriores se han recibido 7.773 postulaciones y se ha reconocido a más de 500 personas mayores protagonistas en el país.

Entre ellas, destacan figuras tan diversas como Sergio Campos, Carlos Caszely, Delfina Guzmán, Ricardo Lagos, Ester Precht, Rosa Devés, Isabel Allende, Mario Kreutzberger, Hernán Rivera Letelier, Mónica González, José Maza, Kristine Tomkins, Claudio Parra y Mario Mutis, entre cientos más.