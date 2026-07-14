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“Cuando era chico sufrí un abuso sexual”: la delicada confesión que remece a Mega

“Me sentí sucio, me marcó, no entendía...”, recordó el participante del reality ¿Volverías con tu ex? 2.

Javier Méndez

“Cuando era chico sufrí un abuso sexual”: la delicada confesión que remece a Mega

¿Volverías con tu ex? 2, el reality show que actualmente emite Mega, fue escenario de una delicada confesión. Christopher Peral dio cuenta de una dura vivencia personal mientras compartía con los participantes del encierro y luego de que le preguntaran si era o no bisexual.

En diálogo con Raimundo Cerda y Kaoto, el ingeniero agrónomo contó: “Cuando era chico yo sufrí abuso sexual, eso fue muy fuerte en un momento porque me sentí sucio, me marcó, no entendía... Me dio después el síndrome de Estocolmo, que es como que me gustó la persona que abusó de mí por momentos, después comprendí que no era normal”.

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“Hoy recuerdo con mucho dolor esa situación, por eso soy callado, porque me amenazó en algún momento esa persona, diciéndome ‘no le cuentes a nadie’. Yo bloqueé eso. Hoy, más que pena, me siento muy orgulloso porque después de que lo vi, tiempo después, a los 13, me dije ‘yo no puedo sufrir más por esto’, entonces lo dejé ir”, explicó.

“Hoy me siento muy fuerte por eso, porque otras personas se hubieran matado”, confesó en el programa que se emite este martes 14 de julio por la noche.

Profundamente conmovido por la historia, Kaoto se acercó para abrazarlo y hacerle saber la admiración que siente por la fortaleza con la enfrentó una experiencia tan dolorosa.

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