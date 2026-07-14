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Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 15 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile

La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este miércoles contempla un juego.

Carlos Madariaga

Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 15 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile

Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 15 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Getty

Hoy, miércoles 15 de julio, continúa la disputa del Mundial 2026 con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará el cierre a las semifinales de la Copa del Mundo.

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ADN

Inglaterra vs. Argentina

La programación del Mundial 2026 hoy 15 de julio arrancará a las 15:00 horas, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde británicos y trasandinos volverán a verse las caras en una Copa del Mundo luego de 24 años, cuando el equipo europeo se impuso en Corea-Japón 2022.

El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y las plataformas Paramount+ y Disney+.

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