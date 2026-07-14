Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 15 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Getty

Hoy, miércoles 15 de julio, continúa la disputa del Mundial 2026 con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará el cierre a las semifinales de la Copa del Mundo.

Inglaterra vs. Argentina

La programación del Mundial 2026 hoy 15 de julio arrancará a las 15:00 horas, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde británicos y trasandinos volverán a verse las caras en una Copa del Mundo luego de 24 años, cuando el equipo europeo se impuso en Corea-Japón 2022.

El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y las plataformas Paramount+ y Disney+.