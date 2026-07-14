;

Cinco personas mueren tras choque entre camioneta y bus RED que terminó en incendio en barrio Franklin

Las víctimas viajaban en el vehículo menor que impactó con un bus RED sin pasajeros en Santiago. Carabineros indaga si la camioneta huía de una fiscalización policial.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

Una tragedia se registró en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago, luego de que una camioneta colisionara con un bus del sistema RED y el accidente derivara en un incendio que afectó al vehículo de transporte público y a locales comerciales del sector.

De acuerdo con la información confirmada por Bomberos, cinco personas fallecieron producto del siniestro.

Todas las víctimas eran ocupantes del vehículo menor involucrado en la colisión.

Revisa también:

ADN

Carabineros indaga si camioneta huía de fiscalización policial

El bus RED circulaba sin pasajeros al momento del accidente, mientras que su conductor fue trasladado para constatar lesiones. Hasta ahora, no se ha informado de otros lesionados vinculados directamente al hecho.

La emergencia movilizó a equipos de Bomberos y personal policial hasta el sector, donde se mantienen trabajos para controlar los efectos del incendio y realizar las primeras diligencias. Según los antecedentes preliminares, uno o dos locales comerciales también resultaron afectados por las llamas.

Desde Carabineros informaron que se encuentran investigando la dinámica del accidente, incluyendo una de las principales hipótesis que surgió tras el hecho: si la camioneta involucrada habría estado escapando de una fiscalización policial.

Por ahora, ese antecedente continúa siendo materia de investigación y deberá ser confirmado por las diligencias que se desarrollen en el sitio del suceso.

La emergencia generó conmoción en el sector de Franklin y obligó a mantener un amplio operativo en la zona, mientras las autoridades trabajan para identificar a las víctimas y esclarecer las causas de una de las tragedias viales más graves registradas recientemente en Santiago.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad