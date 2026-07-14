Cinco personas mueren tras choque entre camioneta y bus RED que terminó en incendio en barrio Franklin

Una tragedia se registró en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago, luego de que una camioneta colisionara con un bus del sistema RED y el accidente derivara en un incendio que afectó al vehículo de transporte público y a locales comerciales del sector.

De acuerdo con la información confirmada por Bomberos, cinco personas fallecieron producto del siniestro.

Todas las víctimas eran ocupantes del vehículo menor involucrado en la colisión.

Carabineros indaga si camioneta huía de fiscalización policial

El bus RED circulaba sin pasajeros al momento del accidente, mientras que su conductor fue trasladado para constatar lesiones. Hasta ahora, no se ha informado de otros lesionados vinculados directamente al hecho.

La emergencia movilizó a equipos de Bomberos y personal policial hasta el sector, donde se mantienen trabajos para controlar los efectos del incendio y realizar las primeras diligencias. Según los antecedentes preliminares, uno o dos locales comerciales también resultaron afectados por las llamas.

Desde Carabineros informaron que se encuentran investigando la dinámica del accidente, incluyendo una de las principales hipótesis que surgió tras el hecho: si la camioneta involucrada habría estado escapando de una fiscalización policial.

Por ahora, ese antecedente continúa siendo materia de investigación y deberá ser confirmado por las diligencias que se desarrollen en el sitio del suceso.

La emergencia generó conmoción en el sector de Franklin y obligó a mantener un amplio operativo en la zona, mientras las autoridades trabajan para identificar a las víctimas y esclarecer las causas de una de las tragedias viales más graves registradas recientemente en Santiago.