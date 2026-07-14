Los chats de WhatsApp que salvaron a una abogada de ser condenada por nexos con el narcotráfico

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Ovalle dictó sentencia absolutoria a favor de la abogada Paola Vega Bolados, quien enfrentaba un complejo juicio por los delitos de lavado de activos y obstrucción a la investigación. El caso se originó a raíz de sus vínculos laborales con Iván Cortés, un conocido productor y traficante de marihuana de la Región de Valparaíso apodado “El Farkas”.

El detonante de la indagatoria judicial fue un vehículo Audi modelo Q5, avaluado en $45.000.000. El automóvil había pertenecido al presunto narcotraficante y posteriormente pasó a manos de su defensora, lo que levantó las sospechas del ente persecutor. Tras el fallo a favor de la acusada, el tribunal ordenó la restitución inmediata del móvil a la profesional, reconociéndola como su legítima propietaria.

Diálogos clave y desestimación de cargos

La resolución judicial fue categórica al descartar el delito de blanqueo de capitales basándose en los registros de WhatsApp entre la abogada y Viviana Cortés, hermana del traficante. Según indicaron los magistrados, estos mensajes evidencian que “lejos de pretender ocultar o disimular el origen ilícito del vehículo”, Vega Bolados tenía la clara intención de asumir de forma pública todas sus obligaciones legales y comerciales.

“No habiéndose acreditado los presupuestos que hacen efectiva la responsabilidad por el delito de lavado de activos, resulta forzoso emitir una decisión absolutoria a su respecto”, sentenció el TOP de Ovalle. Pese a este revés, el tribunal resolvió no condenar en costas al Ministerio Público, argumentando que la institución “litigó sobre la base de indicios plausibles”, publica La Tercera.

El fallido cargo por obstrucción

En la misma audiencia, los jueces desestimaron la acusación de obstrucción a la justicia. La Fiscalía sostenía que, tras la detención de “El Farkas”, la abogada instruyó a la hermana de su cliente para que mintiera diciendo que una camioneta Ford Ranger, incautada el 27 de abril de 2022, era de su propiedad. Sin embargo, la propia Viviana Cortés se negó a seguir dicha instrucción y declaró la verdad ante las autoridades.

El fallo concluye que la imputación no puede prosperar debido a que la mentira nunca se concretó. El tribunal explicó que el artículo 269 bis del Código Penal requiere que la información falsa efectivamente obstaculice el esclarecimiento de los hechos. Al ponerse en evidencia el dato falso en la misma declaración, los jueces determinaron que, “siendo un delito de resultado, ningún entorpecimiento provocó en la investigación desarrollada por la Fiscalía”.