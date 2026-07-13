Las comunas de Santiago con los gastos comunes más altos: ranking revela cuánto se paga por departamento / progat

Los gastos comunes pueden variar considerablemente según la comuna, el tamaño del edificio y los servicios que debe financiar cada comunidad.

Un estudio de Millacero e Impulsa Gestión analizó 219 gastos comunes anonimizados de edificios ubicados en 8 zonas de Santiago, detectando importantes diferencias en los montos promedio por departamento.

Ranking de gastos comunes en Santiago: las comunas donde más se paga

De acuerdo con el catastro, Vitacura lidera el listado con un promedio de $246.992 por departamento, seguida por Lo Barnechea, con $182.414.

Más atrás aparece Providencia, con $170.432, superando a Las Condes, que registra un promedio de $156.498.

El ranking completo de comunas analizadas quedó así:

Vitacura : $246.992

: $246.992 Lo Barnechea : $182.414

: $182.414 Providencia : $170.432

: $170.432 Las Condes : $156.498

: $156.498 Ñuñoa : $136.514

: $136.514 La Florida : $134.727

: $134.727 Macul : $99.592

: $99.592 Santiago centro: $91.105

Desde las empresas precisaron que la muestra varía por comuna, por lo que los datos permiten observar tendencias dentro del catastro, más que establecer un ranking absoluto de toda la RM.

Uno de los datos que llamó la atención fue el caso de Providencia, que tiene cifras por encima de Las Condes, pese a que esta última suele asociarse a mayores valores inmobiliarios.

La explicación estaría principalmente en el tamaño de los edificios. En Providencia, las comunidades analizadas tienen en promedio 55 departamentos, mientras que en Las Condes el promedio llega a 78 unidades.

“El valor del gasto común no se explica solo por la comuna. El tamaño del edificio puede ser igual o más importante que la ubicación”, explica Cristián Maturana, CEO de Millacero.

Según el estudio, uno de los ítems que más pesa es la conserjería, que representa cerca del 45% del gasto común total.

El análisis también advierte que los edificios con gastos comunes más altos tienden a registrar mayores niveles de morosidad. Por eso, los especialistas recomiendan revisar qué costos explican el cobro, incluyendo conserjería, mantenciones, administración, seguros, calefacción o agua caliente centralizada.

“Cuando los gastos comunes son altos y la comunidad no entiende bien en qué se están usando los recursos, aumenta la resistencia al pago”, afirma Pascal Griott, cofundador de Impulsa Gestión

“No basta con informar el monto: las administraciones tienen que explicar mejor qué costos lo componen y por qué se generan”, añade.