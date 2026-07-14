Estudio advierte “reforma estructural soterrada” en el Minvu: traspaso de responsabilidad y riesgos a las familias en la construcción de vivendas

Un significativo cambio en la política habitacional de Chile está redefiniendo las reglas de la vivienda social durante los primeros cuatro meses del actual gobierno, advierten desde el Observatorio de Políticas Públicasyel Centro de Investigación Sociedad, Economía y Cultura de la Universidad de Santiago de Chile (CISEC-USACH). La estrategia del ministro Iván Poduje abandonó la histórica meta de entregar propiedades terminadas, trasladando ahora el peso de la edificación y los riesgos operativos directamente hacia las familias y los municipios.

Según el estudio, esta transformación del modelo opera mediante resoluciones fragmentadas que flexibilizan las exigencias habitacionales y priorizan una urbanización paulatina por fases. Las nuevas directrices estatales promueven la propiedad anticipada, la provisión de kits de materiales y la adquisición masiva de suelo público, desmantelando el sistema

El diagnóstico de los expertos

De acuerdo con el informe, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ejecuta una “reforma estructural soterrada”. El reporte académico detalla que la cartera impone este paradigma a través de reasignaciones presupuestarias internas y programas piloto que eluden la evaluación ciudadana.

El documento aclara que estas modificaciones no son ilegales ni clandestinas, pero acusa una severa falta de explicitación doctrinaria. Los especialistas sostienen que la delegación de facultades técnicas hacia empresas privadas disminuyó drásticamente el rol supervisor del Serviu, convirtiendo al terreno en la única matriz central de todo el engranaje social.

Urgencia frente al déficit habitacional

La investigación impulsada desde la USACH reconoce que el plan administrativo de Poduje intenta frenar una crisis real marcada por un déficit que bordea el medio millón de viviendas. El análisis admite que el país enfrenta cifras históricas de campamentos, una profunda escasez de terrenos bien ubicados y una industria de la construcción fuertemente golpeada

Sin embargo, los centros de estudio concluyen que cualquier alteración pública de esta envergadura conlleva una obligación democrática ineludible. Los académicos advirtieron que cambiar la naturaleza de un beneficio y transferir sus vulnerabilidades a los propios hogares requiere de informes consolidados y una deliberación transparente de cara a todo el país.