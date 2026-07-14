Venezuela eleva a 4.734 los muertos por el doble terremoto a casi tres semanas de la tragedia

El balance oficial del doble terremoto que afectó el norte de Venezuela sigue en aumento. A casi tres semanas de la tragedia, las autoridades elevaron la cifra de fallecidos a 4.734, tras confirmar 173 nuevas víctimas fatales.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que los heridos se mantienen en 16.740, mientras que 17.907 personas quedaron sin vivienda.

Además, 20.903 damnificados permanecen en 107 campamentos transitorios habilitados por el Gobierno.

Desde el 24 de junio se han registrado 1.275 réplicas, la más reciente de magnitud 3,9 cerca de Naiguatá, en el estado La Guaira, la zona más afectada por los sismos.

En paralelo, el Ejecutivo inició un censo biométrico para definir las necesidades de reconstrucción, estimadas en 25.000 viviendas, y anunció la entrega de las primeras 200 casas durante esta semana.