Brutal pelea con destornillador deja heridos y detenidos al interior del Juzgado de Garantía de Viña del Mar

Un grave incidente de violencia vulneró la seguridad del Juzgado de Garantía de Viña del Mar este martes, luego de que dos usuarios protagonizaran una riña con un arma cortopunzante al interior del recinto. El hecho movilizó a personal de Gendarmería y culminó con ambos sujetos detenidos por Carabineros.

De acuerdo a la declaración oficial del Poder Judicial, el altercado se produjo durante la mañana en el sector de las escaleras de evacuación de emergencias. El organismo detalló que el enfrentamiento dejó a uno de los involucrados con lesiones leves, quien de todos modos logró comparecer posteriormente a la audiencia de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) a la que estaba citado.

Incautación y amenazas

Los antecedentes entregados por la Subcomisaría Forestal de Carabineros precisaron que, al llegar al lugar por desórdenes, Gendarmería ya mantenía retenidos a los sujetos, quienes intentaron agredirse mutuamente y darse a la fuga.

Según el reporte policial, uno de los aprehendidos mantenía un destornillador oculto en su calzado, arma que fue inmediatamente incautada. Además, la institución uniformada confirmó que el portador del elemento amenazó de muerte a un funcionario penitenciario durante el procedimiento. Ambos individuos pasarán a control de detención este miércoles.

La indignación de los fiscales

El violento episodio generó la inmediata reacción de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, entidad que emitió un comunicado expresando su “más enérgica condena”. El gremio presentó una versión más alarmante de los hechos, asegurando que la agresión ocurrió “al interior de una sala de audiencias” y que dos personas resultaron apuñaladas en presencia del fiscal, funcionarios y público.

A través del mismo documento, los persecutores exigieron revisar con urgencia los protocolos de control de acceso y los detectores de metales. “Resulta especialmente preocupante que un arma blanca haya podido ingresar a una sala de audiencias, exponiendo a fiscales, jueces, funcionarios, defensores, intervinientes y público asistente a un riesgo evidente”, sentenciaron.

Finalmente, la Asociación instó a las autoridades a cumplir de manera efectiva el Convenio de Seguridad suscrito entre las instituciones de justicia, evaluando permanentemente su aplicación para garantizar que estos niveles de violencia no vuelvan a repetirse en los tribunales del país.