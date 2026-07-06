“Recibí una llamada de Trump”: Infantino rompe el silencio y explica el polémico “perdonazo” de la FIFA a Balogun en el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rompió el silencio y abordó la polémica decisión del Comité Disciplinario de la FIFA de anular la tarjeta roja que había recibido Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, dejándolo habilitado para jugar contra Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

A través de un comunicado que publicó la FIFA este lunes, Infantino señaló: “He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relacionada con la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA”.

“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, remarcó el mandamás del fútbol mundial.

En el mismo comunicado, Gianni Infantino admitió: “Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump”.

“Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”, agregó.

Además, el timonel de la FIFA dejó un claro aviso en medio de las críticas que hay en su contra y en contra del organismo que preside. “Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no. Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman”, afirmó.

“Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”, concluyó.

De esta forma, Infantino busca desmentir las versiones que apuntan a que la FIFA anuló la roja a Balogun por presiones externas, vinculadas a Donald Trump, recalcando que el Comité Disciplinario actúa de manera independiente y toma sus resoluciones exclusivamente en base al reglamento.