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VIDEO. Evacuan edificio residencial por gigantesco incendio en bodega de caucho en Santiago Centro

La gravedad del siniestro obligó a decretar tercera alarma de incendio, lo que ha movilizado un contingente masivo para controlar las llamas.

Gonzalo Miranda

Matías Castillo

Incendio en Santiago Centro

Incendio en Santiago Centro

01:42

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Un violento incendio se registra a esta hora en la intersección de calle Centeno con Santiago, en pleno centro de la capital.

La emergencia, que comenzó en una bodega de almacenamiento de neumáticos y derivados de caucho, ha generado una columna de humo intensamente negra y un fuerte olor tóxico que se percibe en varios puntos del sector.

Debido al peligro de propagación y la toxicidad del aire, personal de emergencia procedió a la evacuación casi total de un edificio residencial colindante a la estructura afectada.

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La gravedad del siniestro obligó a decretar tercera alarma de incendio, lo que ha movilizado un contingente masivo para controlar las llamas. Más de 16 compañías de Bomberos se encuentran trabajando activamente en el combate del fuego.

En lo mismo, se registran más de 28 vehículos de emergencia desplegados en las inmediaciones y se mantienen desvíos de tránsito activos en el sector para facilitar el trabajo de los voluntarios.

Locatarios y residentes del sector manifestaron su preocupación y molestia, asegurando que la existencia de este acopio de neumáticos ya había sido reportada a las autoridades.

Según señalaron de manera preliminar, existían constantes denuncias respecto al almacenamiento de estos productos altamente inflamables y manifestaron dudas sobre si el recinto contaba con las regulaciones y patentes al día.

Bomberos continúa trabajando de forma coordinada para evitar que las llamas se extiendan hacia las viviendas contiguas, mientras el fuego aún es visible desde las ventanas de la estructura siniestrada.

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