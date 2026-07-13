Condenan a exoficial de Carabineros por el secuestro y homicidio de tres vecinos de Estación Central en dictadura

La ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, dictó una condena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo contra el oficial de Carabineros en retiro, Óscar Patricio Ibacache Carrasco, como autor de tres delitos de homicidio calificado consumado.

Las víctimas del operativo, ocurrido en octubre de 1973, fueron los obreros José Tomás Beltrán Lizama (25 años) y Hernán Anselmo Cortés Velásquez (22 años), junto al comerciante ambulante Eduardo Antonio Fonseca Torres (26 años, individualizado también en el expediente como Fonseca Castro).

Todos ellos eran residentes del entonces Campamento “18 de Septiembre”, ubicado en la actual comuna de Estación Central. De acuerdo con la investigación de la ministra Plaza, tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 se instauró una política de represión generalizada.

En el sector poniente de Santiago, las dotaciones de la Tenencia Los Nogales (Cabo Tomás Pereira) y la 11ª Comisaría de Estación Central unificaron sus operaciones para patrullar de forma conjunta y sin límites territoriales.

Para llevar a cabo las detenciones, un grupo de al menos cuatro carabineros comenzó a utilizar un furgón blanco tipo ambulancia, el cual presumiblemente había sido incautado. Entre los uniformados que operaban este vehículo, la comunidad y los testigos identificaron a dos sujetos conocidos bajo los alias de “El Teniente Loco” y “Hilton 100”.

Un secuestro nocturno sin retorno

La reconstrucción judicial determinó que durante la noche del 20 y la madrugada del 21 de octubre de 1973, un grupo de Carabineros liderado por los funcionarios apodados “Teniente Loco” y “Hilton 100” irrumpió violentamente en los hogares de las tres víctimas.

Los jóvenes, quienes no tenían militancia política, fueron sacados a la fuerza y bajo golpes de sus domicilios, fueron subidos a la “ambulancia blanca”, la cual emprendió rumbo desconocido. Horas más tarde, los cuerpos sin vida de Cortés, Fonseca y Beltrán fueron encontrados en un sitio eriazo ubicado en el Camino Lo Errázuriz, en la comuna de Maipú.

Los informes de autopsia del Servicio Médico Legal (SML), que permitieron a los familiares recuperar los cuerpos días después de la tragedia, confirmaron que las tres víctimas presentaban múltiples impactos de bala como causa directa de muerte.