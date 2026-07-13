SIFUP acusa a los clubes por la situación irregular de jugadores extranjeros en Chile: “Están cobrando su dinero y guardándolo bajo el colchón”

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), Luis Marin, valoró la reunión con el Sindicato Nacional de Migraciones en torno a los 114 deportistas extranjeros sin visa de trabajo en Chile.

“Esperamos hacer también una mesa de trabajo, ojalá que la ANFP se pueda unir, que los clubes también puedan capacitarse de la mejor forma posible. Aquí hay una falta de profesionalismo y gestión bien clara, ellos están dispuestos para poder colaborar y poder capacitar a toda la gente de los clubes. No nos olvidemos que todos los jugadores vienen con un contrato de plazo fijo, sabemos exactamente al lugar que va, a donde trabaja y qué es lo que va a hacer en este caso jugar al fútbol profesional”, dijo el mandamás sindical, apuntando a los problemas prácticos que esto tiene.

“El trámite es difícil obviamente para ellos, el empleador es el que tiene que hacerse cargo del proceso completo. Vamos a ayudarlo, pero afecta en la vida cotidiana. El jugador o jugadora está cobrando su dinero y guardándolo bajo el colchón. Te afecta si tiene familia, si es que tiene un trámite de urgencia en la clínica, si tiene que ir a un hospital. Eso obviamente afecta en el día a día, psicológicamente es complicado, están en una irregularidad y obviamente nosotros queremos trabajar para poder solucionarlo”, dijo Marin, recalcando la responsabilidad de los clubes.

“Afecta porque tenemos jugadores que los fines de semana, en los días de descanso, los hacen salir del país, volver y hacerse cargo del gasto, del traslado, de las multas si es que corresponden. Ahora quedamos con un nexo directo acá con migraciones para poder trabajar y buscar una solución. El sindicato ya está buscando una solución, lo que no han hecho ni los clubes ni la ANFP. Hay un problema de gestión, hay un problema de profesionalismo. Aquí tenemos coordinadores de fútbol que terminan siendo los gerentes generales de los clubes y hacen el proceso completo, entonces lo único que falta es que el coordinador ingrese a la cancha a jugar”, reflexionó en torno a la profundidad del problema con las visas de trabajo.

“Yo tengo jugadores con 3 años, con 2 años que vienen con un RUT 44 millones. Hay una falta de gestión y una falta de profesionalismo de las personas que trabajan en el fútbol. Nosotros estamos buscando que la actividad se profesionalice y que obviamente tenga gente capacitada para trabajar en aquello también”, comentó Luis Marín, apuntando a encontrar respuestas.

“Nos vamos muy satisfechos, creo que la disposición ha sido gigante. Estamos saliendo de la reunión con una solución clara, concreta, con un canal directo de trabajo. Nosotros vamos a poder entregar nuestras soluciones y trabajarla directo con Migraciones (...) La ANFP emitió una circular donde deja bien en claro que la responsabilidad es de los clubes. Creo que los problemas de ellos los tienen que resolver ellos en su casa. Nosotros estamos actuando, estamos buscando una solución”, cerró el presidente del SIFUP.