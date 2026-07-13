Buscan a 20 mil personas para crear el coro más grande de Chile con talleres gratuitos de música

Más de 20 mil personas están siendo convocadas para formar parte del que busca convertirse en el coro más grande de Chile.

Se trata de “Juntos Suena Mejor”, un nuevo programa gratuito impulsado por Caja Los Andes junto a la empresa B Kyklos, que busca promover el bienestar y la conexión entre las personas a través de la música.

La iniciativa invita a afiliados y cargas acreditadas a crear coros y participar en una competencia dividida en tres niveles: Inicial, Medio y Avanzado. El proceso se desarrollará mediante una plataforma digital con cápsulas educativas dirigidas por expertos en dirección coral, además de registros de ensayos que serán evaluados por un jurado profesional y el público.

“El bienestar también se construye a través de los vínculos, de compartir experiencias y de generar espacios donde las personas puedan desarrollarse y disfrutar junto a otros”, señaló Tomás Zavala, gerente general de Caja Los Andes, quien destacó que el objetivo es que miles de personas encuentren en la música una forma de participación colectiva.

Desde Kyklos, su director ejecutivo, Hernán Hochschild, afirmó que la iniciativa busca demostrar que “el bienestar se construye colectivamente, no en solitario”, destacando el carácter comunitario del proyecto.

El programa contará además con la participación de artistas nacionales como Nicole, Luis Jara, Javiera Parra, Nico Ruiz y Cecilia Echenique, quienes serán parte de encuentros exclusivos con los participantes.

La etapa final se realizará en noviembre, donde se presentará el video de una canción interpretada por el coro más grande de Chile. El grupo ganador recibirá un premio de $1.800.000 en instrumentos musicales y una estadía en hoteles de la organización.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 29 de agosto a través del sitio oficial del programa.