Gobierno confirma que prepara decreto para racionamiento eléctrico: “Está en revisión para que sea firmado por el Presidente”

El Gobierno confirmó que se encuentra en la recta final la tramitación del decreto de racionamiento eléctrico, una herramienta que busca enfrentar un eventual escenario de estrechez energética y garantizar la continuidad del suministro en el país ante la persistente escasez hídrica.

La información fue entregada este lunes por la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien señaló que el documento ya pasó por su etapa de revisión y solo resta la firma del Presidente de la República, José Antonio Kast, para quedar listo.

La secretaria de Estado abordó el tema durante una actividad destinada a reforzar el llamado a mantener actualizado el Registro Nacional de Electrodependientes, instancia en la que fue consultada por el estado del decreto y los criterios que se utilizarán para evaluar su eventual aplicación.

"El decreto está en revisión para que sea firmado por el Presidente de la República“, afirmó la ministra.

Rincón recalcó que la iniciativa no implica la implementación inmediata de racionamientos, sino que busca entregar herramientas para responder ante posibles contingencias y resguardar el suministro eléctrico.

"El decreto básicamente lo que hace es ponerse en los escenarios de evitar cortes de luz. Vale decir, lo que queremos es que tengamos suministro eléctrico en todo el país y que eso sea la tónica“, explicó.

En esa línea, indicó que el plan contempla alternativas para compensar la menor generación hidroeléctrica provocada por el déficit de lluvias, apuntando principalmente al uso de otras fuentes de energía. "Y para eso obviamente hay que tomar todas las medidas alternativas para poder suplir esta escasez hídrica que tenemos con gas básicamente“, sostuvo.

Finalmente, la titular de Energía insistió en que el objetivo de la medida es anticiparse a un eventual escenario complejo y evitar interrupciones en el servicio eléctrico. "El trabajo es preventivo, vale decir, evitar cortes de luz ¿por qué? Porque queremos mantener el suministro en todo el país“, cerró.