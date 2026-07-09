“Las instituciones funcionan”: El descargo del senador Calisto luego de que la Corte congelara su desafuero por presunto fraude

Luego de que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt decidiera suspender la audiencia para analizar su desafuero en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco, el senador Miguel Ángel Calisto alzó la voz para valorar el dictamen y defender su inocencia.

El parlamentario por la Región de Aysén aseguró que la resolución es una señal clara de que “las instituciones funcionan”.

El legislador explicó que la decisión del tribunal de alzada va en línea con lo resuelto previamente por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, tribunal que extendió el plazo de la indagatoria por 60 días adicionales y acogió las diligencias solicitadas por sus abogados para esclarecer los pagos a sus asesores, objeto de la investigación desde 2021.

“Aceptamos de manera clara y explícita que la investigación no está cerrada, la investigación está abierta (...) se han recogido de parte de nuestra defensa las solicitudes de diligencia para poder esclarecer estos hechos por los cuales se nos ha acusado”, manifestó Calisto.

Críticas a la primera instancia y continuidad de sus funciones

El parlamentario no ocultó su disconformidad con el inicio del proceso de desafuero impulsado originalmente por la Fiscalía Regional de Aysén, argumentando que se intentó acelerar el requerimiento judicial sin permitirle presentar sus pruebas: “nosotros creemos que acá en la primera instancia se atentó contra el legítimo derecho a defensa que necesitamos en esta indagatoria”, fustigó.

Finalmente, Calisto recalcó que tanto el dictamen del Juzgado de Garantía como el de la Corte de Apelaciones respetan los debidos procedimientos judiciales.

Junto con descartar que el proceso afecte su agenda legislativa, el parlamentario concluyó: “Seguimos funcionando, ejerciendo nuestro rol senatorial en la región de Aysén, por supuesto, y en el país”.