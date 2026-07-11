Condenan a dos exfuncionarias de La Serena por desviar $762 millones con boletas falsas: deberán cumplir ocho años de cárcel
La sentencia acreditó maniobras con prestaciones inexistentes y ordenó multas, además del decomiso de bienes adquiridos durante la operación.
Tras una investigación iniciada por querellas presentadas en 2022, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena condenó a dos exfuncionarias de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CMGGV) a ocho años de presidio efectivo por fraude al fisco y lavado de activos, luego de establecer el desvío de más de $762 millones desde el Departamento de Salud.
Durante la indagatoria, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, explicó que las principales involucradas “defraudaron al fisco en más de $750 millones (...) a través de fingir servicios de terceros con boletas de trabajo que nunca existieron".
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Agregó que “preparaban la documentación con los trabajos inexistentes, se producía el pago a esos terceros; esos terceros se quedaban con una especie de comisión y finalmente se desviaban los fondos al marido y este simulaba los dineros en varias sociedades para blanquearlos".
Actuaron “con ánimo de defraudar”
En la sentencia, el tribunal concluyó que los acusados actuaron “con ánimo de defraudar a la CMGGV”, simulando actividades y prestaciones que nunca realizaron mediante boletas ideológicamente falsas para apropiarse de recursos públicos.
Además, el esposo de una de las condenadas recibió cuatro años de cárcel por lavado de activos y tres años por fraude de prestaciones estatales, mientras que los otros diez involucrados fueron sentenciados a penas de entre 840 y 1.082 días.
El fallo también ordenó el comiso de tres vehículos, una vivienda y dinero en efectivo incautados durante la investigación.
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