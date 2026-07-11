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Condenan a dos exfuncionarias de La Serena por desviar $762 millones con boletas falsas: deberán cumplir ocho años de cárcel

La sentencia acreditó maniobras con prestaciones inexistentes y ordenó multas, además del decomiso de bienes adquiridos durante la operación.

Martín Neut

Formalización

Formalización / Lukas Solis

Tras una investigación iniciada por querellas presentadas en 2022, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena condenó a dos exfuncionarias de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CMGGV) a ocho años de presidio efectivo por fraude al fisco y lavado de activos, luego de establecer el desvío de más de $762 millones desde el Departamento de Salud.

Durante la indagatoria, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, explicó que las principales involucradas “defraudaron al fisco en más de $750 millones (...) a través de fingir servicios de terceros con boletas de trabajo que nunca existieron".

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Agregó que “preparaban la documentación con los trabajos inexistentes, se producía el pago a esos terceros; esos terceros se quedaban con una especie de comisión y finalmente se desviaban los fondos al marido y este simulaba los dineros en varias sociedades para blanquearlos".

Actuaron “con ánimo de defraudar”

En la sentencia, el tribunal concluyó que los acusados actuaron “con ánimo de defraudar a la CMGGV”, simulando actividades y prestaciones que nunca realizaron mediante boletas ideológicamente falsas para apropiarse de recursos públicos.

Además, el esposo de una de las condenadas recibió cuatro años de cárcel por lavado de activos y tres años por fraude de prestaciones estatales, mientras que los otros diez involucrados fueron sentenciados a penas de entre 840 y 1.082 días.

El fallo también ordenó el comiso de tres vehículos, una vivienda y dinero en efectivo incautados durante la investigación.

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