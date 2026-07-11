Cambio de hora en Chile 2026: ¿Cuándo hay que ajustar nuevamente los relojes? / Khosrork

El último cambio de hora en Chile ocurrió el pasado 4 de abril, momento en el que los habitantes del país tuvieron que atrasar en una hora sus relojes y dispositivos electrónicos.

Ante ello, es que muchos ya se comienzan a preguntar cuándo será la fecha exacta en que ocurrirá una nueva modificación.

Si bien estamos en pleno invierno, cada vez quedaría menos para que se produzca un nuevo cambio de hora en el territorio nacional.

¿Cuándo es el próximo cambio de hora en Chile?

De momento no existe una fecha oficial confirmada del próximo cambio de hora. Esto, ya que el decreto anterior, el cual establecía la fecha de la modificación horaria, expiró.

Es por ello que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast deberá definir un nuevo decreto para establecer si es que se mantendrá la medida y cuáles serán las fechas que regirán en los años venideros.

Si bien no hay un anuncio oficial, la fecha que se proyecta como la más probable para el cambio de hora es el próximo sábado 5 de septiembre del 2026 .

Esto último, teniendo en cuenta el criterio que se ha utilizado en los últimos años: el cambio de hora se realiza el primer sábado de septiembre.

De ser este el caso, los habitantes del país durante la noche del sábado al domingo deberán adelantar en una hora los relojes para dar paso al horario de verano.