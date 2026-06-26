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Académicos en Beijing proyectan continuidad del vínculo China–América Latina pese a cambios políticos

Se prevé una relación estable en el tiempo entre ambos actores, impulsada por el intercambio de bienes y la cooperación financiera vigente.

Martín Neut

Juan Espinoza

Académicos en Beijing proyectan continuidad del vínculo China–América Latina pese a cambios políticos

Académicos en Beijing plantean que los cambios políticos en América Latina no modificarían de forma significativa la expansión de China en la región, ya que el vínculo bilateral estaría sustentado principalmente en intereses económicos más que en afinidades ideológicas.

La visión fue expuesta en conferencias realizadas en la capital china en el marco de un programa para periodistas internacionales, instancia a la que fue invitada Radio ADN.

En ese espacio, especialistas sostuvieron que los intentos de Estados Unidos por limitar la influencia china en América Latina tendrían un impacto acotado frente al creciente peso comercial de Beijing.

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Como ejemplo, se mencionó el caso de Argentina, donde pese a las críticas del presidente Javier Milei durante su campaña, el intercambio comercial con China se ha mantenido e incluso ha aumentado, impulsado por exportaciones como soja, carne y vino, además de mecanismos de cooperación financiera.

Algunos proyectos podrían tener desenlace con cambios

Una lógica similar se aplicó a Chile, donde el Tratado de Libre Comercio vigente por más de una década habría consolidado una relación estable que trasciende los cambios de gobierno, con envíos relevantes de cerezas y otros productos agrícolas.

Desde esta perspectiva, países como Perú, Ecuador, Colombia y Honduras también mantendrían o podrían mantener vínculos estables con Beijing, independientemente de su orientación política.

Aunque se reconoce que algunos proyectos podrían desacelerarse con los cambios de administración, la tendencia general sería hacia un fortalecimiento sostenido de la relación económica entre China y América Latina.

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