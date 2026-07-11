Menos mal ganó: la brutal autocrítica de Thomas Tuchel pese a meter a Inglaterra entre los cuatro mejores del mundo

Inglaterra sigue en carrera por la gloria máxima, aunque con heridas de guerra y una profunda necesidad de replanteamiento con miras a las semifinales del Mundial 2026.

En una batalla física y táctica que se extendió por 120 minutos, el cuadro de los ‘Tres Leones’ logró imponerse en la prórroga ante una durísima Noruega, sellando su boleto a las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

El combinado británico ahora espera en el horizonte al ganador de la llave entre Argentina y Suiza, quienes se miden esta noche en Kansas City.

El gran héroe de la jornada fue Jude Bellingham. El mediocampista ratificó su estatus de superestrella internacional al anotar en dos oportunidades, rompiendo la paridad y rescatando a un equipo que por momentos lució agobiado por el extremo calor y la humedad del recinto.

La dura e inesperada autocrítica de Thomas Tuchel

A pesar de la algarabía lógica por meterse entre los cuatro mejores del planeta, el director técnico de los británicos, Thomas Tuchel, optó por enfriar los ánimos y poner los pies sobre la tierra.

Lejos de la complacencia, el estratega alemán se mostró sumamente autocrítico con el rendimiento colectivo en diálogo con la cadena ITV.

“El resultado es fantástico. Estamos entre los cuatro mejores. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento, en todos los sentidos”, disparó Tuchel. “Nos complicamos la vida por la forma en que jugamos: con imprecisiones, muchos errores técnicos, sin la velocidad ni la continuidad necesarias. Hoy tuvimos suerte”, dijo.

Al ser consultado sobre si el bajo nivel se debió a un factor anímico, el DT fue tajante: “No es cuestión de mentalidad. Si fuera solo mentalidad, se podría embotellar y vender. Se trata de calidad; tenemos que jugar mejor”.

Sin embargo, se dio el tiempo de elogiar el impacto de los suplentes (Reece James, Morgan Rogers, Eberechi Eze y Djed Spence) y se rindió ante Bellingham: “No hace falta decir más. Lo hace en cada partido. Es de clase mundial”, cerró el polémico adiestrador.