“Vivir con miedo”: jugador de Colombia publica potente mensaje tras recibir graves amenazas post eliminación del Mundial 2026

Jáminton Campaz se pronunció en sus redes sociales luego de las amenazas de muerte que recibió tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026, donde la selección cafetera cayó ante Suiza en los octavos de final.

El delantero colombiano desperdició una clara oportunidad de gol durante el tiempo extra. Después del encuentro, comenzó a recibir mensajes intimidatorios a través de redes sociales, situación que fue revelada por la prensa colombiana.

¡¡ERA EL BOLETO A CUARTOS!!



Increíble el gol que se perdió Jaminton Campaz frente al arco de Kobel para el 1-0 de Colombia en el final del alargue. pic.twitter.com/aw3UJGcsSj — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Ante este escenario, el jugador que milita en Rosario Central publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, donde manifestó su tristeza por la derrota y por no haber anotado el gol en la ocasión que tuvo durante el partido.

“A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta”, escribió el futbolista de 26 años.

En la misma línea, agregó: “El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte”.

Por último, Jáminton Campaz hizo un potente llamado a todas las personas de Colombia: “Por favor, nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”.