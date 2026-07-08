Emmy 2026 revela sus nominados: “The Pitt”, “Hacks” y “Beef” encabezan una batalla llena de sorpresas

La temporada de premios ha comenzado con fuerza. HBO Max domina la contienda de los Emmy 2026, encabezando la lista con sus exitosas producciones: el drama médico The Pitt, que obtuvo 25 nominaciones (incluyendo mejor serie dramática), y la comedia Hacks, que alcanzó un récord histórico de 24 candidaturas para su quinta temporada.

Otros títulos destacados incluyen al estreno de terror y comedia Widow’s Bay (Apple TV+) con 19 menciones y el drama Pluribus (Apple TV+) con 18.

En el ámbito de las miniseries, Beef (Netflix) lidera con 16 nominaciones. A nivel de cadenas, NBC destaca con Saturday Night Live obteniendo 11 nominaciones.

Ampliar

En total, HBO Max lidera el panorama de plataformas con aproximadamente 122 nominaciones. Cabe destacar que, para esta edición, la Academia de Televisión ha implementado cambios significativos, como la fusión de las categorías de variedad y el ajuste en las reglas de votación para premios de “área”, lo que podría dar lugar a múltiples ganadores en una misma categoría si cumplen con el umbral del 90% de aprobación de los votantes.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el lunes 14 de septiembre desde el Peacock Theatre en Los Ángeles. En esta ocasión, la gala contará con la conducción de Mariska Hargitay, productora y protagonista de Law & Order: SVU, marcando un hito al ser la primera mujer en presentar el evento en 15 años.

GETTY IMAGES / Debra L Rothenberg Ampliar

Con 555 programas presentados este año, la competencia se perfila intensa para honrar lo mejor de la televisión en una velada que, nuevamente, se traslada al lunes para evitar conflictos con el Sunday Night Football.

Revisa la lista completa de nominados a los EMMYS 2026 pinchando este link: https://www.televisionacademy.com/events/78th-emmy-nominations-announcement