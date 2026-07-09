Administradores actuaban como jueces: Corte de Apelaciones anula insólita medida en edificio de Las Condes

Un tribunal ordenó a la administración de un complejo habitacional en la comuna de Las Condes levantar de manera inmediata la prohibición de ingreso que pesaba sobre una de sus residentes. La medida privada impedía a la propietaria acceder a su propio departamento, a su bodega y a su estacionamiento particular.

La drástica restricción había sido impuesta unilateralmente a fines del año 2025, motivada por supuestos incidentes de mala convivencia y alteraciones a la tranquilidad del edificio. No obstante, la resolución judicial estableció que este castigo constituye una acción completamente arbitraria que vulnera el derecho fundamental a la propiedad privada.

Los límites de la convivencia y la legalidad

De acuerdo con el fallo unánime dictado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la empresa responsable del recinto, identificada como Gaudi Administraciones, asumió un rol sancionador que la legislación no le concede. Los magistrados determinaron que, en un Estado de derecho, es inaceptable validar conductas donde entidades privadas actúen al margen de la ley para resolver disputas.

Según fundamenta el escrito del tribunal de alzada, los conflictos originados entre copropietarios deben ser resueltos primeramente por los Juzgados de Policía Local o, dependiendo de su gravedad, por la justicia penal. La autoridad concluyó que, al no existir ninguna sentencia previa de un juez competente que avalara la expulsión, la empresa está obligada a restituir de inmediato el libre tránsito de la propietaria.