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La alerta que preocupa a padres: niños toleran cada vez menos el aburrimiento, según estudio

Expertos advierten que la búsqueda constante de estímulos inmediatos puede afectar habilidades como la autonomía, la imaginación y el pensamiento crítico en niños y adolescentes.

Juan Castillo

Getty Images

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Durante años, el aburrimiento fue visto como algo que debía evitarse, especialmente en niños y adolescentes. Sin embargo, especialistas en educación y neurociencia advierten que esos momentos de pausa cumplen un rol clave en el desarrollo de habilidades como la creatividad, la autonomía, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

En un contexto marcado por redes sociales, videojuegos e inteligencia artificial, el desafío ya no sería eliminar el aburrimiento, sino enseñar a tolerarlo.

La búsqueda constante de estímulos inmediatos podría estar reduciendo los espacios donde el cerebro procesa información, imagina, reflexiona y construye ideas propias.

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Por qué aburrirse también puede ser útil para aprender y crear

La docente y gestora de contenidos de Ziemax, María Jesús Forteza, explicó que el problema no está en aburrirse, sino en interrumpir de inmediato ese momento con una pantalla. “El problema no es el aburrimiento; es no darle al cerebro el tiempo suficiente para transformar esa pausa en una oportunidad para imaginar, reflexionar y construir nuevas ideas antes de buscar un estímulo inmediato”, señaló.

Según la especialista, desde la psicología y la neurociencia el aburrimiento puede actuar como un impulso para buscar alternativas. Cuando no se corta de inmediato con un celular u otro estímulo externo, el cerebro activa procesos vinculados a la imaginación, la memoria, la planificación y la creatividad.

Forteza agregó que “el desarrollo del pensamiento requiere tiempo para procesar la información, relacionarla con experiencias previas y elaborar ideas propias”. En esa línea, sostuvo que en esas pausas también se fortalecen la introspección, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

La experta aclaró que el llamado no es a demonizar la tecnología, sino a evitar que se convierta en la respuesta automática frente a cualquier momento de espera. “Las pantallas no son el problema en sí mismas. El problema aparece cuando se transforman en la respuesta automática frente a cualquier momento de espera o aburrimiento”, afirmó.

Desde Ziemax recomiendan que las familias acompañen estos momentos sin resolver de inmediato el aburrimiento, promoviendo el juego libre, la exploración, la curiosidad y una relación más equilibrada con la tecnología. “La tecnología puede ser una gran aliada para aprender, investigar y crear. El desafío es utilizarla de manera consciente”, concluyó Forteza.

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