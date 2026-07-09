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Gobierno se pronuncia ante inminente cambio en precio de las bencinas tras nueva tensión en Medio Oriente

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el posible impacto del conflicto entre Estados Unidos e Irán y explicó qué ocurrirá con los valores de los combustibles en Chile durante las próximas semanas.

Cristóbal Álvarez

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO / Hans Scott

El Gobierno descartó, por ahora, un impacto inmediato en el precio de las bencinas pese al nuevo episodio de tensión entre Estados Unidos e Irán por el control del Estrecho de Ormuz, una zona clave para el transporte mundial de petróleo.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que los valores de los combustibles en Chile ya se encuentran definidos para las próximas tres semanas debido al funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

En esa línea, la autoridad ratificó la rebaja de $100 que comenzó a regir este 9 de julio, señalando que, al menos en el corto plazo, no debieran registrarse nuevas variaciones.

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Esperamos que el conflicto amaine y no tengamos alzas relevantes como las tuvimos al principio”, sostuvo Quiroz, al ser consultado por los efectos que podría tener el conflicto en Medio Oriente sobre el mercado local.

De todas formas, el ministro advirtió que el escenario sigue abierto, ya que la evolución de los precios dependerá directamente de lo que ocurra en la zona de conflicto. “Lo que pasa o no pasa en la guerra cambia todos los días”, agregó.

Quiroz también recordó que el Mepco obliga a revisar y fijar los precios de los combustibles cada tres semanas, por lo que el Gobierno seguirá monitoreando el comportamiento internacional del petróleo.

La tensión entre Washington y Teherán escaló esta semana tras nuevos ataques simultáneos en Medio Oriente. En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su tono contra Irán y puso fin a las negociaciones, acusando al régimen de estar integrado por “escorias y gente enferma”.

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