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Una promesa de la U da el salto al extranjero y sorprende con nuevo destino: fichaje confirmado

El canterano azul Fernando Sanguinetti partió a México tras finalizar anticipadamente su préstamo en Provincial Osorno.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Una promesa de la U da el salto al extranjero y sorprende con nuevo destino: fichaje confirmado

Fernando Sanguinetti, volante formado en Universidad de Chile, terminó anticipadamente su préstamo en Provincial Osorno para dar un importante paso en su carrera y vivir su primera experiencia en el extranjero.

El mediocampista, de 21 años, fue oficializado como nuevo refuerzo del Tepatitlán FC, club que compite en la Liga de Expansión MX, la segunda categoría del fútbol mexicano.

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“Visión, corazón, talento y recorrido”, publicó el elenco azteca en sus redes sociales para anunciar la llegada del chileno y otros seis mediocampistas que reforzarán al equipo de cara a la segunda parte del año.

Sanguinetti, cuyo pase sigue perteneciendo a la U, arriba a préstamo a México luego de su paso por Osorno durante el primer semestre, donde disputó 10 partidos entre la Segunda División Profesional y la Copa Chile, sin registrar goles ni asistencias.

El jugador también estuvo cedido en Unión San Felipe a comienzos de 2026, aunque tras menos de dos meses dejó el elenco aconcagüino. Con este nuevo desafío, el canterano azul buscará sumar minutos y volver con mayor rodaje al CDA.

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