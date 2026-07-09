Nuevo robo con falsos policías en Santiago: sujetos interceptaron camión y secuestraron al conductor

Un conductor de un camión de encomiendas fue víctima de un violento robo durante la noche del miércoles en la comuna de Pudahuel, luego de ser interceptado por un grupo de delincuentes que se hizo pasar por funcionarios de Carabineros.

El hecho ocurrió cerca de las 22:30 horas, cuando la víctima, un hombre adulto de nacionalidad chilena, salió desde las bodegas del parque industrial Enea manejando un camión de la empresa Blue Express.

De acuerdo con la denuncia, el conductor avanzó cerca de un kilómetro hacia el sur por la caletera de Américo Vespucio, hasta que se detuvo luego de recibir una señal de dos sujetos vestidos con ropa verde, chalecos reflectantes y gorras de Carabineros.

Los falsos funcionarios le habrían pedido sus documentos personales y luego le solicitaron descender del vehículo para firmar un supuesto documento. En ese momento aparecieron otros dos individuos, con el rostro cubierto y armados, quienes lo intimidaron y lo obligaron a subir a un furgón blanco.

Posteriormente, los delincuentes amarraron de manos a la víctima y la trasladaron hasta las cercanías de la autopista General Velásquez, donde finalmente fue abandonada.

Tras lograr pedir ayuda, el conductor llamó a su jefe para alertar lo ocurrido. Luego de eso, se activó el sistema de cortacorriente del camión, lo que permitió ubicar el vehículo abandonado en la intersección de Avenida Santa Margarita con General Velásquez.

Según la información policial, el camión fue encontrado con su carga completa, mientras que los antecedentes quedaron en manos de las autoridades para dar con los responsables del asalto.