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“¿Tú quieres que yo me acueste contigo?”: reconocida actriz revela ingrato episodio vivido en “Sábado Gigante”

“Me quedé sin pega”, recordó la intérprete.

Sebastián Escares

“¿Tú quieres que yo me acueste contigo?”: reconocida actriz revela ingrato episodio vivido en “Sábado Gigante”

Una inesperada revelación fue la que realizó la actriz Magdanela Max-Neef, quien recordó un ingrato episodio que vivió cuando trabajaba como intérprete en “Sábado Gigante”.

En conversación con Radio Futuro, la artista se refirió al trato que recibían las mujeres en la industria en los tiempos de antes.

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Fue en ese contexto, que Max-Neef confesó: “Yo trabajaba en Sábado Gigante en una cosa que se llamaba Solteras sin compromiso, en que uno actuaba las historias que ellos contaban. Entonces había un productor que era muy simpático, yo era bastante ingenua también”.

Luego, la actriz señaló que el productor le ofreció trabajar en una obra en Viña del Mar y la citó a su oficina. “Empezamos a conversar y yo ya, genial, podemos ensayar porque en enero yo voy a estar con una obra que estaba en la Católica, justo la Católica se va a Viña, así que voy a estar ahí, podemos ensayar. Y después la obra se había en febrero, era como todo calzado”, continuó.

No obstante, la situación dio un giro radical cuando este productor le pidió insistentemente que se quedara en su departamento para explicarle de mejor forma la oferta laboral.

Tras ello, Max-Neef cambió el tono y le dijo: “¿Tú quieres que yo trabaje contigo o tú quieres que yo me acueste contigo? Si tú quieres que yo me acueste contigo, te digo al tiro que ninguna posibilidad".

“¿Tú quieres que yo trabaje contigo? Lo podemos conversar, pero no, no me voy a ir a quedar a tu departamento de ninguna manera", le dio la actriz en aquel entonces.

Sin embargo, la historia no terminó ahí, ya que la intérprete señaló que a la semana siguiente de lo sucedido fue despedida del programa. “Me quedé sin pega”, concluyó.

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