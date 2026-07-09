El periodista y escritor Cristián Alarcón conversó en Ciudadano ADN sobre “Testosterona”, una obra que mezcla investigación periodística, memoria personal y teatro performático para explorar los discursos sobre la masculinidad, la diversidad sexual y las prácticas destinadas históricamente a “corregir” identidades.

El montaje, que inició funciones en el Teatro Nescafé de las Artes y posteriormente continuará su recorrido por Valdivia y Valparaíso, nace desde una experiencia personal del propio autor: haber recibido inyecciones de testosterona durante su infancia, en la Patagonia argentina, con el objetivo de modificar comportamientos considerados “femeninos”.

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“Me inyectaron testosterona cuando tenía 6 años. Esto fue en 1977 y 1978 en la Patagonia Argentina”, relató Alarcón, quien explicó que sus padres, influenciados por médicos y especialistas de la época, buscaron evitar que desarrollara una orientación homosexual.

Según recordó, recibió al menos ocho dosis entre los seis y ocho años: “En pos de volverme heterosexual, de evitar que yo fuera gay. Por supuesto que eso no produjo absolutamente ningún efecto”.

El escritor explicó que ese episodio permaneció bloqueado durante años hasta que comenzó a trabajar su propia memoria. “Los traumas infantiles no los bloquea uno para siempre. Salió cuando tuve que escribir el prólogo de un libro sobre cuerpo contemporáneo de Anfibia, en forma de un poema”, señaló.

Para Alarcón, “Testosterona” no es solo una reconstrucción autobiográfica, sino una investigación sobre cómo distintas sociedades han intentado imponer modelos únicos de masculinidad. “Estamos viviendo un enorme retroceso. Las sociedades avanzan y retroceden”, afirmó.

En la conversación, también abordó el origen histórico de las terapias de conversión y recordó que estas prácticas fueron aplicadas durante el siglo XX en distintos contextos políticos. “La comunidad gay y lésbica sufrió en todos los puntos del planeta la misma homofobia. Esto no tiene ideología en ese sentido”, sostuvo.

“Una adultez prematura”

El periodista también reflexionó sobre las consecuencias de marcar a niños y niñas por no ajustarse a determinados roles. “Se le arrebata la inocencia. Se produce una adultez prematura”, dijo, calificando aquellas prácticas como una forma de violencia.

Sobre la transformación de la investigación periodística en una experiencia teatral, explicó que el formato permite mantener vivo el debate. “El periodismo performático permite una investigación permanente y situada”, comentó.