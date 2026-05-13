Kast responde a oposición por megarreforma: “No necesitamos un tsunami de indicaciones, sino un huracán de inversiones”

El Presidente José Antonio Kast abordó las críticas surgidas desde la oposición durante la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional, marcada por el ingreso de más de 1.300 indicaciones.

En medio del desayuno anual de la Confederación Chilena de la Construcción, el Mandatario defendió la rápida tramitación de la iniciativa y acusó a sectores opositores de intentar “hacer imposible” su discusión.

“No necesitamos un tsunami de indicaciones, necesitamos un huracán de inversiones. Haciendo las cosas bien, vamos a lograr el proyecto de desarrollo de Chile”, añadió en su discurso.

Kast advierte complejo escenario económico

Asimismo, el Presidente José Antonio Kast afirmó que el país enfrenta un escenario complejo , caracterizado por el alza del desempleo, la informalidad laboral y el estancamiento económico.

“Estamos llegando al millón de desempleados. Estamos sobre los dos millones de personas en la informalidad, estamos en crecimiento cero”, sostuvo.